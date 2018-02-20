20.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 547 просмотров

Киевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма

Попытки Украины вернуть Крым под свой контроль военным путем могут обернуться 40-50 тысячами жертв. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Вопрос Крыма вспоминается только ритуально. Никто не признает, что это российский, но никто Россию особо и не пинает.

Это будет длинный путь. Очевидно, военной операции по освобождению Крыма не планирует нынешняя власть и, очевидно, не будет планировать следующая. Потому что мы понимаем… освобождение и операция такого масштаба с учетом того, сколько там сейчас войск и какие настроения на территории Крыма, это так, закрыв глаза, 40-50 тысяч могут погибнуть с обеих сторон.

Готова ли сейчас Украина заплатить такую цену? Я думаю, что ни в Полтаве к такому не готовы, ни в Одессе, ни в Черкассах, нигде», — заявил Гриценко.