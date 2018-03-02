02.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина, Финансы, Экономика, Экономика коллапса

Украина заплатит сполна за жалкую подачку от Европы


Порошенко, прежде чем хвастаться на пресс-конференциях тем, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи, следовало бы рассказать, чего это будет стоить для Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «ЛОТ» выразил киевский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, Еврокомиссия заявила о готовности предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

«Не думаю, что это позитивная новость, потому что, как правило, Еврокомиссия обусловливает очень жёсткими требованиями свою абсолютно мизерную помощь. То, что она помогает – это такой мизер, о котором не стоит говорить такой стране, как Украина. Поэтому, вопрос, какую шкуру ещё они захотят содрать с Украины за свою помощь, остаётся открытым. Я бы этой «помощи» не радовался», – заявил эксперт.

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