28.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

6 411 просмотров

Киевский эксперт объяснил украинцам, почему у них нет шансов против русского менталитета

Даже если Владимир Путин не будет президентом, политика Российской Федерации не претерпит существенных изменений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в своем блоге высказывает украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

«Тем, кто хочет лучше разобраться в особенностях национального менталитета россиян, не следует забывать один важный факт: Россия — это единственная страна, наряду с Великобританией, которая за последние 400 лет не теряла своей государственности. Это многое поясняет, если не все. И пока не произойдет второе, первое не поменяется. Надежды, что все изменится после смерти или ухода Путина , совершенно беспочвенны. Путин не причина, Путин -следствие», — убежден эксперт.

При этом он добавил, что особенности национального менталитета украинцев объясняются формированием в условиях отсутствия собственной государственности.

«И эти особенности менталитета стремились уничтожить перспективы своей государственности всякий раз, когда они появлялись», — подчеркнул Головачев.

Читайте также: Какие санкции, идиоты?! Русские пережили Батыя и Чубайса — днепропетровский блогер развеял украинские иллюзии.