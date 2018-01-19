 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 685 просмотров
Общество, Политика, Украина

Киевский миллионер отказался признать достоинство Майдана


Переворот на Украине, совершенный в 2013-14 годах, не является «революцией достонства», как в этом уверяет киевская пропаганда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил влиятельный украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, олигархи использовали людей, обманув их в своей борьбе с другими олигархами, и назвали это «революцией достоинства».

«Давайте просто называть это революцией… Если я отвечу на ваш вопрос, то я автоматически подтверждаю, что это была революция достоинства,а у меня другое мнение, что это революция, которая сыграла на чувствах людей, на лучших чувствах людей, инспирированная олигархами в пользу других олигархов. Если люди по зову сердца пошли по пути, указанному одним олигархом против других олигархов, то я не могу это назвать революцией достоинства. Людей обманули», — сказал Корогодский

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть