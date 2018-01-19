19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Киевский миллионер отказался признать достоинство Майдана

Переворот на Украине, совершенный в 2013-14 годах, не является «революцией достонства», как в этом уверяет киевская пропаганда.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил влиятельный украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, олигархи использовали людей, обманув их в своей борьбе с другими олигархами, и назвали это «революцией достоинства».

«Давайте просто называть это революцией… Если я отвечу на ваш вопрос, то я автоматически подтверждаю, что это была революция достоинства,а у меня другое мнение, что это революция, которая сыграла на чувствах людей, на лучших чувствах людей, инспирированная олигархами в пользу других олигархов. Если люди по зову сердца пошли по пути, указанному одним олигархом против других олигархов, то я не могу это назвать революцией достоинства. Людей обманули», — сказал Корогодский