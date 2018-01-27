27.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Киевский политолог: Африканские страны уже обгоняют Украину

За последние годы экономическое положение Украины ухудшилось настолько, что теперь его можно сопоставлять с Сомали и другими африканскими странами, причем, сравнение будет не в пользу «незалежной». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пока украинская экономика загнивала, в африканскую вливали сотни миллиардов долларов.

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«Африка сделала несколько шагов вперед. Причем, большинство стран Африки сегодня, по уровню социальному, экономическому и так далее, начинают уже обгонять Украину. Когда мы начинаем говорить об африканизации, мы очень условно об этом говорим, потому что представляем Африку 60-70-х годов, но не нынешнюю. Там Китай за последние пять лет закачал 640 миллиардов долларов только в экономику африканских стран. Там абсолютно новые процессы происходят в Африке. Что касается Украины, то, к сожалению, сегодня даже когда мы говорим о Сомали, мы можем говорить о том, что в Сомали сегодня ВВП выше, чем в Украине, точнее процессы роста ВВП выше, чем в Украине», — заявил Бондаренко.