17.02.2018, Северодонецк, Николай Кузнецов

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Киевский политолог обьяснил, почему отчетами миссии ОБСЕ нельзя давить на Россию

Отчёты ОБСЕ с информацией о нарушениях договорённостей не могут быть использованы для давления на Россию, поскольку в них ясно указаны факты украинских обстрелов.

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Об этом в эфире украинского телеканала «ЛОТ» заявил киевский политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий программы спросил гостя студии, можно ли вводить санкции против России на основании отчётов мисси ОБСЕ.

«Я скажу вам неприятную вещь: тот, кто читает отчёты миссии ОБСЕ, может видеть, что там указано и про украинские обстрелы, которые нередко происходят. ОБСЕ достаточно объективны, они описывают, когда стреляет любая из сторон», – закрыл вопрос Молчанов.

Что касается санкций, то они, по мнению эксперта, вводиться не будут, пока не исчерпана дискуссия о вводе миротворцев.

«На сегодняшний день санкции вводиться не будут, поскольку нет никаких активных боевых действий, нет изменения линии разграничения. Пока идут переговоры о миротворческой миссии, никаких санкций, даже хотя бы с европейской стороны, точно не будет, поскольку они считают, что это может подорвать даже тот слабый переговорный процесс, который есть на сегодняшний день», – заявил политолог.

«Потому, я думаю, что миссия ОБСЕ останется, и будет выполнять свои функции, пока не исчерпана дискуссия о возможном миротворческом контингенте», – добавил Кирилл Молчанов.