26.12.2017, Москва, Анастасия Самойлова

1 832 просмотров

Киевский политолог рассказал, почему Украине выгодно сорвать обмен пленными

Киев заинтересован в том, чтобы сорвать процесс обмена пленными и обвинить в этом своего главного врага – Россию. Если же обмен всё-таки состоится, для Украины это будет значить возросшее число недовольных действующей властью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24», выразил Андрей Мишин, директор Киевского института мирных исследователей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень важно здесь сказать, что 27 числа в Донбассе состоится не обмен пленными. Нужно быть точными в формулировках. Это – обмен заложниками. Данную процедуру можно было бы называть обменом пленными, если бы Киев на официальном уровне признал, что в стране – внутренний конфликт. А здесь же, если быть точным, обмен заложниками конфликтной ситуации на Донбассе. И на это есть четыре фактора», – отметил он.

Затем он подчеркнул, что к завтрашнему обмену пленными относится с большой осторожностью.

«Первое, это то, что Саакашвили начал критиковать не президента Украины, а Медведчука и Ахметова. Вся партия войны во главе с её руководителем Аваковым заинтересована в том, чтобы ударить по своим оппонентам как можно больнее.

Второй фактор в этом опять внутренний: гарантом выступила РПЦ. На Украине уже три года формирование режима идёт под девизом «геть московского попа». Есть Филарет, есть его сфера влияния, но определённые силы попытаются щёлкнуть его по носу и показать, что у него ничего не получается, если здесь начинает действовать РПЦ», – отметил Андрей Мишин.

Ещё одним существенным фактором, по мнению Мишина, является то, что в России началась избирательная компания.

«Всем глобальным факторам очень выгодно дискредитировать эту компанию, и в дальнейшем, обвинить Россию в срыве обмена пленными», – уверен он.

«Однако самым главным фактором является то, что почти 400 человек окажутся на свободе. Для Киева это будет целый информационный батальон, который в будущем будет свидетельствовать против украинской власти».