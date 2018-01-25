25.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Киевский политолог: украинцы готовы к миру, войны хотят только депутаты

Агрессивная политика киевских политиков идёт вразрез с желаниями украинцев, которые устали от войны и готовы идти на компромиссы и мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

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Об этом в студии вещающего на подконтрольной Киеву территории Луганщины государственного канала «ЛОТ» заявил киевский политолог Кирилл Молчанов.

«Украинское общество очень устало от войны. Война истощает и нашу экономику, и человеческие души, и сознание граждан. Большинство готово идти на какие-то компромиссы в обществе, чтобы урегулировать конфликт, вернуть территорию и, в первую очередь, людей. Потому что там тоже наши граждане Украины», – заявил Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако депутаты Верховной Рады настроены иначе, считает эксперт:

«Этот парламент избирался во время активной фазы боевых действий, и большинство, которое прошло, очень агрессивно настроено. Они, в принципе, являются такими «ястребами войны». Это было видно и на примере того, как они голосовали за закон «О деоккупации» и за прочие подобные проекты. В этом составе парламент вряд ли может собрать голоса за законы про амнистию, про выборы, про «особый статус», которые предусмотрены Минскими договорённостями».

Потому, по мнению украинского политолога, до 2019 года, когда состоятся парламентские выборы, каких-либо кардинальных изменений не будет.

«Возможно, теоретически, мы можем продвинуться в вопросе продвижения Миротворческой миссии ООН, и то при тех обстоятельствах, что это будет согласовано больше на уровне Волкера-Суркова, чем на уровне Украины. Там тоже, к сожалению, никакого прогресса нет, потому что достаточно разное представление о миротворцах – кто это будет, откуда, на какой территории, как долго», – добавил Кирилл Молчанов.