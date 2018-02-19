19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

208 просмотров

Киевский пропагандист вангует массу проблем для Украины в случае ввода миротворцев на Донбасс

Возможный ввод миротворцев ООН в ЛДНР и размещение их на границе с Россией хоть и станет победой Украиной, однако создаст для сторонников майдана множество новых, непредвиденных проблем и трудностей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети украинский телепропагандист с канала ICTV Павел Казарин — в прошлом крымчанин, после присоединения полуострова к РФ переехавший на Украину и поддержавший новые порядки.

«По поводу миротворцев на Донбассе. Давайте представим, что Москва соглашается на украинский сценарий. Выводит технику и солдат. Добровольцы сбегают сами. Захарченко и Пасечник исчезают. Контроль над границей у голубых касок. А что дальше? А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус», — пишет он.

По словам Казарина, это может привести к расколу бывших боевиков «АТО».

«Одна часть граждан – проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт – начинает говорить о том, что «Донбасс — наш» и его нужно возвращать. А другая – точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт – говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от «русского мира». Одни поддержат выделение денег на восстановление региона. Другие назовут эти средства репарациями и потребуют не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска. Одни будут за амнистию, которая «перевернет страницу». Другие – за расплату для коллаборационистов. Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие насмерть будут стоять против любых автономий», — отмечает он.

Кроме того, по словам Казарина, после того, как на Донбассе перестанут стрелять, властям станет трудно обосновывать необходимость содержание огромной раздутой армии и выделение на ее нужды гигантских для нищей страны ресурсов.

«Появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты – пересмотреть», — предупреждает он.

Более того, по словам киевского пропагандиста, ввод миротворцев на Донбасс чреват тем, что вместо России под огнем европейских санеций окажется уже Украина.

«ЕС начнет отменять санкции, ведь они привязаны к минским соглашениям, а не к Крыму. Среднестатистическому немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств. И теперь ЕС будет давить уже на Киев – всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая и без того зарождающийся украинский евроскепсис. А следом дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступят за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания», — пишет он.

Еще одной опасностью, по словам Казарина, станет возвращение на Донбасс старых олигарзов из обоймы ПР, которые используют настроения местного населения в борьбе с Киевом.

«На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы. Они снова захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Родят новые партии – для «униженных и оскорбленных». Тем более, что грядку для «региональной идентичности» боевики удобряли несколько лет», — пишет он.

«Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был под одну сторону баррикад. Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые», — резюмирует Павел Казарин.