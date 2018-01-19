19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Киев, Колониальная демократия, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина, Финансы

Киевский суд арестовал американскую банковскую карточку Саакашвили


Михаил Саакашвили утверждает, что 18 января Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку.

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Об этом он заявил во время брифинга в зале Апелляционного суда 19 января, передает колрреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, речь идет о карточке, которую у него изъяли во время обыска дома.

«Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карточку, которая действует и счет на которой закрыт», — отметил он.

При этом политик подчеркнул, что у него закрыты все банковские счета за пределами Украины.

Отметим, сегодня в Апелляционном суде Киева должно было состояться заседание касательно меры пресечения для Саакашвили.

Однако, как заявил политик, рассмотрение апелляции перенесли на 10:00 26 января.

«Суд перенесли на неделю в связи с событиями с одним из судей. У одного из судей умер родственник», — сообщил Саакашвили.

Это судебное заседание переносится уже не впервые.

22 декабря прошлого года оно не состоялось из-за того, что материалы дела еще не поступили в апелляционную инстанцию, а в начале января перенесли в связи с тем, что не все из 12 народных депутатов, которые ранее заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки, явились на заседание суда.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря в квартире одного из его сторонников. Его подозревают по статье Уголовного кодекса Украины в «содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности».

Как утверждает генпрокурор Юрий Луценко, экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, что, по его словам, подтверждают это. Саакашвили назвал ложными все обвинения в свой адрес. После этого Сергей Курченко заявил, что не знаком с Михаилом Саакашвили.

11 декабря 2017 Печерский районный суд Киева после задержания отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение с требованием назначить домашний арест.

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