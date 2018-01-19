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Киевский суд арестовал американскую банковскую карточку Саакашвили
Михаил Саакашвили утверждает, что 18 января Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку.
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Об этом он заявил во время брифинга в зале Апелляционного суда 19 января, передает колрреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, речь идет о карточке, которую у него изъяли во время обыска дома.
«Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карточку, которая действует и счет на которой закрыт», — отметил он.
При этом политик подчеркнул, что у него закрыты все банковские счета за пределами Украины.
Отметим, сегодня в Апелляционном суде Киева должно было состояться заседание касательно меры пресечения для Саакашвили.
Однако, как заявил политик, рассмотрение апелляции перенесли на 10:00 26 января.
«Суд перенесли на неделю в связи с событиями с одним из судей. У одного из судей умер родственник», — сообщил Саакашвили.
Это судебное заседание переносится уже не впервые.
22 декабря прошлого года оно не состоялось из-за того, что материалы дела еще не поступили в апелляционную инстанцию, а в начале января перенесли в связи с тем, что не все из 12 народных депутатов, которые ранее заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки, явились на заседание суда.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря в квартире одного из его сторонников. Его подозревают по статье Уголовного кодекса Украины в «содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности».
Как утверждает генпрокурор Юрий Луценко, экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, что, по его словам, подтверждают это. Саакашвили назвал ложными все обвинения в свой адрес. После этого Сергей Курченко заявил, что не знаком с Михаилом Саакашвили.
11 декабря 2017 Печерский районный суд Киева после задержания отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение с требованием назначить домашний арест.
Метки: банковская карточка, Саакашвили, Суд
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