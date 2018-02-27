27.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский суд отказался отстранять от должности мэра Одессы

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения», — объявил судья.

В комментарии журналистам Труханов отметил, что после решения суда планирует вернуться в Одессу для выполнения своих обязанностей.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, во время осуществления следственных действий в том же уголовном производстве (в деле с заводом «Краян») были задержаны еще три человека.

14 февраля мэра Одессы задержали в аэропорту «Борисполь» и вручили подозрение. Позже стало известно о задержании заместителя мэра Павла Вугельмана. 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Перед этим под зданием суда произошли столкновения, не обошлось без пострадавших и задержанных. 22 февраля суд по отстранению Труханова перенесли из-за сломанного микрофона.

26 февраля Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова. Таким образом, в отношении него в дальнейшем действует мера пресечения в виде взятия на поруки нардепом от БПП Дмитрием Голубовым.