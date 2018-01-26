26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский суд разрешил Саакашвили буянить днем и приказал сидеть дома по ночам

Михаил Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста для объявления импичмента Петру Порошенко, передакт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста для импичмента Порошенко мирным путем! Что бы они ни делали, им придется передать власть народу Украины, демократическим чистым политикам», — заявил Саакашвили после оглашения решения Апелляционного суда, который избрал для него меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00.

«Жалобу прокурора удовлетворить … Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении суда.

Услышав решение суда, присутствующие в зале судебных заседаний сторонники Саакашвили совершили шум, произнося «Позор!» и оскорбительные слова в адрес судей.