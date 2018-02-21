21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский суд закрыл уголовное дело против экс-министра Януковича

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) УК в связи с истечением срока давности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эту информацию сообщил киевскому агентству УНН адвокат экс-министра Игорь Фомин.

«Да, закрыли», — подтвердил адвокат.

В мае 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-министра финансов Юрия Колобова по делу хищения государственных средств на создание специальной системы связи «Укртелекома». А уже 7 декабря 2017 года в суд обратился с ходатайством заместитель начальника второго отдела Генеральной прокуратуры Украины об освобождении от уголовной ответственности Юрия Колобова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК. Также суд 5 января 2018 года удовлетворил ходатайство адвоката о том, что Колобов примет участие в заседании, на котором планировалось рассмотрение ходатайства ГПУ о закрытии производства в режиме видеоконференции из города Аликанте (Испания).