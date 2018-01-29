29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Украина

Киевский журнал назвал украинцев глупыми аквариумными рыбками


Обрывки новостей, слухов, сплетен, постов из соцсетей формируют в голове украинцев совершенно фантасмагорическую картину окружающей действительности, пишет киевский журнал «Фокус».

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В публикации отмечается, что с приближением украинских выборов со всех возможных экранов политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, начнут рассказывать о «мудром украинском народе», но «умный народ» раз за разом избирает плохих руководителей.

Издание полагает, что украинский народ просто позволяет собой манипулировать.

«С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живёт от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале или обещании, которое дал какой-то политик. Выходит, что сегодня обещают одно, завтра — другое, послезавтра голосуют за третье, через неделю человека ловят на коррупции, но к следующим выборам он спокойно впаривает избирателям кристально чистую биографию. И те верят.

Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облечённом уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности», — резюмирует журнал.

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