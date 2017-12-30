30.12.2017, Донецк, Александр Гусар

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Киевскую власть за блокаду Донбасса, ждёт международная ответственность

Украинскому правительству, поддержавшему и воплотившему в жизнь продовольственную и экономическую блокаду Донбасса, рано или поздно придётся отвечать за содеянное перед международными организациями.

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Об этом в эфире украинского телеканала «Донбасс» заявил глава оппозиционного правительства Украины Борис Колесников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Что такое «блокада Донбасса»? Первый гвоздик в эту стенку вбило украинское правительство, которое зимой 2015 года ввело продовольственную блокаду Донбасса. Я не завидую тому правительству, которое это вводило. Эти вопросы останутся на десятилетия и будут рассмотрены в международных организациях»,- заявил он.

По его мнению, никто не имеет право вводить продовольственную блокаду.

«Если бы никто не начал поставлять продукты, если бы не было гуманитарной помощи, то что, жители Донбасса должны были умереть? Правительству захотелось показать, какие они хорошие, и как они воюют с сепаратистами, как они говорят. За продовольственную блокаду придётся отвечать», – заявил Колесников.

Экономическая же блокада, по его словам, вообще не выдерживает никакой критики и ничем не может быть оправдана.

«Что касается сегодняшней экономической блокады – это вообще не подлежит никакому описанию. То есть, украинские предприятия, которые платят украинские налоги, работают в сложнейших условиях, мы заблокируем, потому что нам так хочется», – сказал лидер «Оппоблока».

По словам Колесникова, киевское правительство виновато в потакании нацистским движениям и воплощению их программ в жизнь, в том числе и блокады Донбасса.

«Такие а-ля «европейские партии», типа «Самопомощи», придут к нулевому рейтингу. Они совместили несовместимое. Они успешно пользуются уважением мэра Львова и тут же берут таких ортодоксальных политиков, которые работают на разрушение, на национализм, если не сказать, что нацизм. Это вообще несовместимые вещи. Поэтому эти действия власть обязана была пресечь. Чем больше власть будет потворствовать так называемым активистам, пока пресс-медиа будет всех подряд называть активистами, будет бандитизм», – подытожил Колесников.