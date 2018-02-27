27.02.2018, Москва, Владимир Гладков

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Киеву напомнили, что такое войска Южного военного округа РФ

Украинские власти не пойдут на силовой захват ЛДНР, так как понимают, что такое российская армия. Это может произойти только в случае приказа воевать до последнего украинца.

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Такое мнение во время пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» выразил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начальник Генштаба Украины сказал, что в случае попытки Украины силовым путём вернуть Донбасс, в первую неделю будет 3 000 погибших, а с учётом пропавших без вести и раненых – более 12 000 человек. Думаю, что сегодня власти Украины не готовы пойти на такие жертвы (причём это жертвы в первые несколько дней, дальше больше).

Но самое главное в этом отношении – это заявление нашего президента, который сказал, что мы не оставим своих братьев один на один с агрессором. А Южный военный округ – это очень боеспособное подразделение. Прекрасно понимая это всё, они ни при каких обстоятельствах силовым путём захватывать Донецк и Луганск не пойдут, если, конечно, не поступит приказ воевать с РФ до последнего украинца», – заявил Алексей Журавлёв.