27.02.2018, Москва, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Россия, Украина

Киеву напомнили, что такое войска Южного военного округа РФ


Украинские власти не пойдут на силовой захват ЛДНР, так как понимают, что такое российская армия. Это может произойти только в случае приказа воевать до последнего украинца.

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Такое мнение во время пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» выразил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начальник Генштаба Украины сказал, что в случае попытки Украины силовым путём вернуть Донбасс, в первую неделю будет 3 000 погибших, а с учётом пропавших без вести и раненых – более 12 000 человек. Думаю, что сегодня власти Украины не готовы пойти на такие жертвы (причём это жертвы в первые несколько дней, дальше больше).

Но самое главное в этом отношении –  это заявление нашего президента, который сказал, что мы не оставим своих братьев один на один с агрессором. А Южный военный округ – это очень боеспособное подразделение. Прекрасно понимая это всё, они ни при каких обстоятельствах силовым путём захватывать Донецк и Луганск не пойдут, если, конечно, не поступит приказ воевать с РФ до последнего украинца», – заявил Алексей Журавлёв.

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