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17.01.2018
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина

Киеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским


Если Украина подпишет соглашение, где Крым упомянут как территория РФ, то можно вернуть Киеву военную технику, оставшуюся на полуострове после его вхождения в состав России, пишет в «Независимой газете» российский писатель и военный историк Александр Широкорад.

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В целом автор выступает против передачи Киеву украинских кораблей, но также рассматривает вариант, что прозвучавшая ранее соответствующая инициатива президента РФ Владимира Путина может быть тактическим ходом.

«Такой объем техники нельзя передавать без соглашения на правительственном уровне. А в соглашении должен быть упомянут Крым. Ведь не с Кольского же полуострова вывозится оружие. И если Киев подпишет соглашение, где Крым упомянут как территория РФ, то можно скрепя сердце пойти на такие жертвы, — приходит к выводу Широкорад. — А вот если Крым будет назван «оккупированной территорией» или непонятно чьей (то ли российской, то ли украинской, то ли турецкой), такой договор вместе с передачей вооружения будет вряд ли соответствовать интересам России».

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