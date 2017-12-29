29.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Кинорежиссер Шахназаров рассказал, чего боится Запад

На Западе не случайно так нервно отреагировали на решение России о выводе своих военных наблюдателей с Донбасса.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссер Карен Шахназаров.

«Думаю, в Европе возникло опасение, а не будет ли на какое-то обострение встречной реакции российских войск. В случае такого движения, не более недели нам потребуется, чтобы достичь западных границ Украины. В этом случае у Запада возникнет тот кошмар, которого он боится больше всего – восстановление Советского Союза. Тогда Западу придется разговаривать совсем с других позиций. Тогда и Крым могут признать, и сделать независимым юго-восток, и санкции отменить», — сказал Шахназаров.

Он полагает, что вывод наблюдателей заметно повлиял на ситуацию на Донбассе.

«Этот малозаметный ход точно сработал на ситуацию. То, что Порошенко пошел на обмен, тоже результат этого хода. Боится наступления. Я не говорю, что наше руководство хочет это сделать, но западное руководство держит в голове такую возможность, и может предположить, что она состоится. Все это говорит, что в гигантской партии, которая разворачивается на территории Украины, еще не все ходы использованы. Поэтому мне кажется, обострения сейчас не будет», — подытожил режиссер.