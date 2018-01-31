31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Кличко перестал быть аномалией

Ажиотаж, который вызвала «утка», озвученная в Давосе киевским градоначальником Виталием Кличко, о выходе на украинский рынок сети американских кофеен Starbucks, для которой бывший боксер пообещал стать телохранителем, показывает реальное состояние украинского общества.

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Об этом в комментарии порталу «Капитал» заявил украинский политконсультант Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что гипотетический приход в Украину сети дешевых американских кофеен, в которых кофе уступает по качеству приготовленному в любой передвижной «кофемашине», воспринимается как некий значительный успех, прорыв, высокую оценку Западом нашего прогресса за последние годы… Так что Кличко на посту столичного мэра это не аномалия, а вполне адекватное отображение состояния нашего общества. Кличко — наша гордость, Starbucks — наша надежда! И уже как-то не удивительно, что «Киев — Перемышль» — наша накатанная колея…», — приходит к выводу Джангиров.

Стоит отметить, что в ответ на запрос «Капитала» в Starbucks сообщили. что не планируют выходить на украинский рынок