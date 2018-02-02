02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

711 просмотров

Климкин готовится отражать «масштабное вторжение России» с помощью американского оружия

Американское вооружение будет служить только для предотвращения «нового масштабного нападения со стороны России».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш диалог с американцами не является чем-то новым. Мы очень благодарны западным партнерам за их постоянную поддержку наших усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины в ее противостоянии одной из крупнейших в мире военных сил. Две вещи, которые я хотел бы подчеркнуть: мы живем в своей стране и имеем суверенное право защищаться в случае нападения на нашу территорию. И будущие поставки современного оборонного оборудования из США будут служить только для предотвращения новой крупной российской атаки, как это происходило в 2014 и 2015 годах», — сказал министр, комментируя критику за доставку американского оружия украинской армии.

Напомним, 21 декабря Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.