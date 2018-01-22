22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Климкин «наехал» на Лаврова из-за Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что сценарий озвученный главой МИД РФ Сергеем Лавровым не будет иметь места на Украине.

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Об этом Климкин заявил в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вчера министр иностранных дел России Лавров очень четко сказал, что они хотят сохранить там (на Донбассе — ред.) оккупационную администрацию, просто ее сберечь как часть Российской колонии… Конечно же установить какие-то особые правила именно для этой оккупационной администрации, обеспечить чтобы эта оккупационная администрация оставалась в будущем и потом. И это было четко сказано: продвигаться к федерализации и фрагментации Украины. Такой сценарий по определению никогда не пройдет», — сказал он.