22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Украина

Климкин похвалился: Украина разорвала 35 соглашений с Россией, еще восемь — на очереди


Украина денонсировала 35 украинского-российских документов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник во время итоговой пресс-конференции о деятельности украинской дипломатии, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — отметил он.

По словам министра, денонсация ждет еще восемь украинско-российских документов.

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