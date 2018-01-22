22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 518 просмотров

Климкин похвалился: Украина разорвала 35 соглашений с Россией, еще восемь — на очереди

Украина денонсировала 35 украинского-российских документов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник во время итоговой пресс-конференции о деятельности украинской дипломатии, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — отметил он.

По словам министра, денонсация ждет еще восемь украинско-российских документов.