20.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Климкин сообщил о новом условии ЕС для Украины — иначе отберут безвиз

В Киеве обьявили о еще одном условии, поставленном Европой по украинскому безвизу. Украина должна завершить выполнение плана визовой либерализации с Европейским Союзом созданием независимого Антикоррупционного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине», сообщает пресс-служба ведомства.

«Часть по созданию антикоррупционных органов — это часть выполнения безвизового плана. Мы должны ее завершить созданием Антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективным и независимым», — сказал министр.

Климкин уточнил, что также необходимо устранять причины коррупции. По его мнению, для осуществления реформ необходима политическая воля, реформаторы и комплексное представление процесса реформ.

«Реформаторы нам нужны свои, политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает, но, по крайней мере, видение этих реформ должна быть общим», — пояснил министр.