05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Климкин уговаривает финнов принять участие в дележке шкуры неубитого Донбасса


Финляндия в целом готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но еще надо «давить на Россию» по формату такой миссии, передает корреспондент «ПолитНавигатогра».

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Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает пресс-служба ведомства.

“Наши финские друзья в принципиальном плане готовы участвовать в предстоящей миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, что это была настоящая миротворческая операция (миссия — ред.), а не операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции», — сказал Климкин.

Он в очередной раз повторил версию официального Киева согласно которой, что фундаментальным условием миссии должно стать ее разворачивание на всей без исключения территории Донбасса, а также то, что миротворцы постепенно должны будут установить весь контроль над этой территорией.

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