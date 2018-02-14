14.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, ЕС, Минский процесс, Украина

Климкину устроят взбучку в Минске


Предстоящая встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата», запланированная на 16 февраля, не принесет Украине ничего позитивного. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Мюнхенской конференции по безопасности не будет никаких сенсаций. Не знаю, что рассчитывает получить из этой встречи наш министр иностранных дел Павел Климкин. Мне кажется, он там будет в очень неприятной ситуации. И так уже понятно, что на встрече четырех министров иностранных дел глава российского МИДа будет очень активно акцентировать внимание на этом законе о реинтеграции (принятый Верховной Радой закон, нарушающий Минские соглашения и объявляющий Россию «агрессором», — ред.) и будет отыгрывать это своим французскому и немецкому коллегам», — сказал эксперт.

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