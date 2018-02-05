05.02.2018, Киев, Владимир Гладков

2 683 просмотров

Коцаба: когда я признал, что «лоханулся» на Евромайдане, мне стало легче

На Украине много разочаровавшихся журналистов, «топивших» за майдан, а теперь решивших переждать время смуты, порождённое киевским переворотом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» рассказал украинский журналист Руслан Коцаба.

«Проблема в том, что у нас журналисты, вместо того, чтобы реализоваться, начинают «залазить под шконку», чтобы переждать это время смуты и «переобувания», – заявил Коцаба.

Журналист считает, что хуже всего понимать, что ты был неправ, и продолжать молчать, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я призываю своих коллег: сейчас вы имеете возможность как резонаторы общественного мнения на тех самых каналах, где слушали вашу дурь о том, что война, оккупация и так далее, попробовать своим зрителям дать иную точку зрения. Хотя бы выведите в эфир какую-то альтернативу, чтобы было несколько точек зрения», – предложил Коцаба.

«Поверьте, вам будет легче. Когда я признал, что лохонулся на Евромайдане, мне стало легче», – добавил он.

Коцаба отметил, что глупо до сих пор не признавать разрушительные итоги майдана.

«Да, есть косые взгляды: «Руслан, ты предатель, ты тогда был не искренен». А что, разве я тогда был не искренен? Я точно так же снимал, когда был на Евромайдане как журналист, и я хотел перемен. Я почему-то думал, что хуже Януковича и Саши-стоматолога не может быть ничего. Оказалось, что ещё как может. И ещё, кроме всего того, могут быть тысячи трупов в Украине», – отметил журналист.