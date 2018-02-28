28.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Кокаин нашли в Аргентине, а прет в Геническе!

На Украине придумали очередной «проект века» — троллейбусную линию «Геническ-Керчь». Об этом на митинге, посвященном четвертой годовщине потери Крыма, заявил глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, этот «грандиозный проект» поможет Украине вернуть полуостров, ставший российским.

«В пример всем остальным патриотам и сообществу я тут ввожу большой проект по возвращению Крыма, чтобы почувствовали наши соотечественники, которые находятся под гнетом России на полуострове Крым, большой проект троллейбусного маршрута «Геническ-Керчь». Первая очередь «Геническ-Стрелковое», вторая «Стрелковое-Керчь», — заявил Воробьев.

В комментарии «ПолитНавигатору» херсонский общественник Геннадий Сивак подчеркнул, что озвучивая такие амбициозные планы, глава Генического района намекает, что хочет воссоединения с российским полуостровом.

«Может он таким образом намекает, что пора уже воссоединиться и все уже ждут, собираются помочь с транспортным сообщением на этот случай. Может быть, на нас рассчитывают, что мы поможем с электричеством, а они с троллейбусами, тем более, сейчас новая фишка на Украине — покупают новые электропоезда. Якобы американские, которые делают в Казахстане и половина акций принадлежит россиянам. Может быть, и с троллейбусами такой же самый тренд», — сказал Сивак.

В свою очередь журналист НТВ Олег Крючков не исключил, что идея пришла в голову Воробьеву под воздействием наркотиков.

«Кокаин нашли в Аргентине, а прет в Геническе! — пишет журналист в своем блоге. — А.Воробьев: начинаю вместе с вами великий проект возвращения Крыма, чтоб почувствовали наши соотечественники, которые находятся под гнетом России на полуострове Крым, великий проект (пауза) троллейбусного маршрута «Геническ-Керчь».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Воробьев закатил феерическую истерику на границе с Крымом и пообещал загрызть Путина.