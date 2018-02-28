28.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Колесниченко: Языковой закон отменён путём шантажа судей Конституционного суда

Сегодняшнее решение об отмене закона, защищавшего языковые права национальных меньшинств Украины, было вынесено в результате шантажа судей Конституционного суда.

Об этом заявил один из авторов закона экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.

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«6 лет политических манипуляций , угроз, оскорблений, погромов, убийств, которые были направлены на уничтожение моего закона «Об основах языковой государственной политики», закончились сегодня «кривосудным» решением как бы Конституционного суда Украины об аннулировании этого закона.

Шантаж судей Конституционного суда, которые отказывались принимать незаконное решение, «увенчался успехом» после назначения нового судьи Головатого — ярого русофоба, противника моего закона и противника права людей на свой родной язык.

Напомню — проект этого закона был в 2010 году согласован с Комитетом министров Совета Европы и Венецианской комиссией. Он гарантировал защиту, изучение и использование родного русского, венгерского, румынского и прочих региональных языков. Уничтожение гуманитарных прав граждан Украины продолжается», — прокомментировал Колесниченко.