04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
|652 просмотров
Комбату «Спарты» присвоили звание подполковника
Командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге («Воха») было присвоено звание подполковника.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такую информацию сообщает военкор и автор телеграмм-проекта «WarGonzo» Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Новом Году только хорошие новости! Комбату «Спарты» Вохе (Владимиру Жоге) присвоили звание подполковника», –пишет Семён Пегов.
Кроме этого, он также отмечает, что «Воха» шёл к этому званию на протяжении трёх лет:
«Завоёвано в бою длинною в три года, всё по-мужски, всё по-честному», – подчеркнул военкор.
Метки: батальон Спарта, ДНР
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
20:42 4 январяЛяшко активно готовится к земле
20:14 4 январяКомбату «Спарты» присвоили звание подполковника
20:00 4 январяУкраина планирует нарастить экспорт электроэнергии в ЕС и Молдову
19:41 4 январяРаскритиковавший итоги Майдана украинский композитор попал на «Миротворец»
19:20 4 январяГеращенко обскакала Парубия
19:00 4 январяВ новом году финансирование Минстеця увеличили на 230 %
18:45 4 январяВ день рассмотрения «дела Плотницкого» днепропетровский судья неожиданно ушёл на больничный
18:32 4 январяПравительство Чехии выступило против добровольного сбора средств для помощи детям ЛДНР
18:05 4 январяВ Чернигове нашлись украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского
17:45 4 январяНа Украине «95 квартал» уличили в гомофобии
17:30 4 январяКлимкину не хватает на Украине закона против «фейковых новостей»
17:21 4 январяУкраинка выбросилась из окна и разбилась насмерть, не выдержав пыток
16:53 4 январяУкраинский эксперт: на технику и вооружение ВСУ останется лишь 15% выделенного бюджета
16:09 4 январяВ ДНР не исключают мартовского обострения на фронте
15:55 4 январяНа Донбассе пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам
15:38 4 январяВСУ обстреляли мирных жителей Донбасса на КПВВ «Марьинка»
15:27 4 январяТрамп решил сохранить киевский режим — эксперт
15:03 4 январяНа Украине запустили клон «ПолитНавигатора»
14:41 4 январяСоветник Азарова рассказал, кто на самом деле повернул Украину на Запад
14:32 4 январяРуслана пожаловалась, что майданы аукнулись ей творческим кризисом
14:24 4 январяУченый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни
14:20 4 январяУкраина объявила войну известным мировым брендам
14:06 4 январяОпубликованы документы СБУ: Деньги на «оборону Херсона от русских» разворованы
13:47 4 январяКиев уходит с Донбасса: Порошенко отменил указ об охране ДонОГА
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
13:30 4 январяВ Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом
13:11 4 январяУкраинский националист объявил боевиков-джихадистов союзниками Украины
13:07 4 январяВидео воющего Саакашвили взорвало Сеть
12:57 4 январяРуслана наконец осознала, что майданы ни к чему хорошему не приводят
12:44 4 январяИзвестного украинского композитора достала бандеризация страны
12:26 4 январяГлава МИД Германии Зигмар Габриэль не приедет в Мариуполь
12:08 4 январяПевица-майданщица решила затмить скандальную славу Бебика
11:56 4 январяНа Украине стали понимать, что Javelin не спасут ВСУ
11:28 4 январяГлава МИД Германии выступил за ввод вооружённых миротворцев в Донбасс
11:12 4 январяУкраина лишь наращивает зависимость от российского газа
10:31 4 январяОборонное ведомство РФ уличило «Коммерсант» в тиражировании фейков
9:51 4 январяНачался массовый исход украинцев в Россию
8:35 4 январяНа украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города
22:56 3 январяУ Порошенко начался ползучий переворот
22:43 3 январяРостислав Ищенко: у хунтят перспектива закончить дело перестрелкой
21:44 3 январяРостислав Ищенко: армия и спецслужбы не на стороне Порошенко
21:22 3 январяАмериканский посол рассказала, что нужно Украине
21:16 3 январяХмельницкая АЭС: из-за поломок отключен второй энергоблок
20:55 3 январяВ ДНР отмечают Новый Год, несмотря на войну
20:32 3 январяСтало известно, за какую сумму Яценюк продал сыну олигарха свою долю в телеканале «Эспресо»
20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
19:57 3 январяНа Донбассе в третий раз разрушили памятник погибшим боевикам «АТО»
19:38 3 январяУкраинский полицейский сорвал злость на авто, разбив рукоятью пистолета лобовое стекло
19:22 3 январяВ Москве объяснили, почему удается избежать аварий на украинских АЭС
19:09 3 января«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе
18:57 3 январяНа Украине прогнозируют сроки второго этапа обмена пленными
18:44 3 январяГлава МИД Германии приехал на Донбасс
18:37 3 январяВ новом году россиянам не советуют ехать в Египет
18:28 3 января«В» или «на» Украине: киевская поэтесса расставила все точки над «и»
18:19 3 январяВ Волынской области осквернили памятник польским солдатам
14:24 4 январяУченый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни
14:20 4 январяУкраина объявила войну известным мировым брендам
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
15:42 2 январяВерка Сердючке непонятно, почему Турчинов не боролся за Крым
14:45 2 январяЧубаров угрожает не признать итоги выборов президента России
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
15:18 29 декабряМеджлисовцы требуют для себя одного с бандеровцами статуса потерпевших
15:07 29 декабряКрымчане получили роскошный подарок от ФСБ
12:18 29 декабряВолкер счастлив, что в российском Крыму не ведутся боевые действия
10:29 29 декабряПорошенко оказался причастен к сдаче украинских боевых кораблей России
19:45 28 декабряНовый аэропорт Симферополя теперь будет с теплом
18:25 28 декабряВ Киеве рассказали, как два украинских танка могли расстрелять Крымскую весну в зародыше
17:00 28 декабряМамчур рассказал, кто в феврале 2014-го помещал авиаудару по Верховному Совету Крыма
16:46 28 декабряЭкс-соратник Турчинова: «Когда говорят, что не было приказов стрелять в Крыму, это ложь»
14:35 28 декабряУкраинские войска получили приказ стрелять по крымчанам
13:06 28 декабряЧубаров закатил грандиозную истерику
12:48 28 декабряМы вернем скифское золото, но не знаем когда — Минкульт Украины
14:48 27 декабряУкраинский адмирал утверждает, что двумя танками мог подавить Крымскую весну
10:30 27 декабряУкраинских диверсантов настигло возмездие
8:09 27 декабряСовет Европы заблокировал доклад миссии, не обнаружившей нарушений в российском Крыму
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации принял важное решение для Крыма
7:55 26 декабряУкраинский депутат рассказал, как Турчинов наложил в штаны
16:04 25 декабряУкраина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму
14:53 25 декабряВарламов признал Севастополь самым красивым городом России
23:33 24 декабряКиев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»
17:25 22 декабряЗа действия добробатов в Донбассе должны ответить киевские власти
15:22 22 декабряДжонсон готов ходить «по черчиллевским местам» в Тегеране, но не в Ялте
18:07 21 декабря«Хозяин Закарпатья» хочет первым делом вернуть Донбасс, а Крым оставить на потом
9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
16:10 20 декабряСтроители соединили Крым с Таманью автомобильной аркой
15:39 20 декабряПеремога превращается в зраду: Ляшко ошарашен голосованием в ООН по Крыму
15:10 20 декабряУкраина обделалась в ООН
14:40 20 декабряСуд недоотменил украинский приговор лидеру Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия»
13:24 20 декабряЗнаменитый завод «Новый свет» продан в частные руки
11:46 20 декабря«Крым наш» закричал российский народ, а не Путин» — прозрение Ганапольского
11:20 20 декабряВ Крым заходят инвесторы с Ближнего Востока
15:05 19 декабряСозданный при Украине кооператив испохабит живописные горы под Севастополем
13:08 19 декабряНа Собчак посмотрите — А меня за що?!
11:47 19 декабряМнение: Мининформ Крыма надеется закидать украинские телевышки шапками
20:47 18 декабряВ Киеве предложили крымчанам анонимно жаловаться по скайпу на тяжелую жизнь в России
18:28 18 декабряВ Симферополе вышло на финишную прямую строительство нового терминала аэропорта
15:01 18 декабряОвсянников не справился в Севастополе и готовится покинуть свой пост, — московский политолог
12:38 18 декабряПольша требует вооружить Украину для войны в Крыму
23:46 17 декабряСаакашвили: Украинский Крым будет круче, чем Нью-Васюки
23:16 17 декабряСаакашвили выдал компромат о Крыме и украинской верхушке
22:55 17 декабряИслямов проболтался: У меджлисовцев в 2014 были «Калаши», но, якобы, мало
22:07 17 декабряЧийгоз озвучил сенсационные данные о сдаче Крыма украинской верхушкой
21:51 17 декабряФантазии меджлисовцев: Порошенко – в камуфляж и на границу с Крымом
21:30 17 декабряИслямов огласил план завоевания российского Крыма
21:22 17 декабря«Наши три МИГа за 15 минут уничтожат весь российский флот»
16:12 17 декабряПользователи интернета проголосовали за Крымский мост
19:38 16 декабряКива обвинил боевиков Ислямова в грабеже фермеров на Херсонщине
20:14 4 январяКомбату «Спарты» присвоили звание подполковника
18:45 4 январяВ день рассмотрения «дела Плотницкого» днепропетровский судья неожиданно ушёл на больничный
18:32 4 январяПравительство Чехии выступило против добровольного сбора средств для помощи детям ЛДНР
16:09 4 январяВ ДНР не исключают мартовского обострения на фронте
15:55 4 январяНа Донбассе пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам
15:38 4 январяВСУ обстреляли мирных жителей Донбасса на КПВВ «Марьинка»
13:47 4 январяКиев уходит с Донбасса: Порошенко отменил указ об охране ДонОГА
11:28 4 январяГлава МИД Германии выступил за ввод вооружённых миротворцев в Донбасс
8:35 4 январяНа украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города
20:55 3 январяВ ДНР отмечают Новый Год, несмотря на войну
19:57 3 январяНа Донбассе в третий раз разрушили памятник погибшим боевикам «АТО»
18:57 3 январяНа Украине прогнозируют сроки второго этапа обмена пленными
18:44 3 январяГлава МИД Германии приехал на Донбасс
16:56 3 январяНа Донбассе украинские военные открыто занимаются мародёрством
16:37 3 январяДонбасс: пьяный украинский солдат подорвался на своей же мине
15:37 3 январяВ Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны
13:59 3 январяКорчинский боится, что размещение миротворцев приведет к окончательной потере Донбасса
13:49 3 январяНа украинском ТВ признали, что против жителей Донбасса воюют иностранцы
10:15 3 январяПредставитель Порошенко в Минске пожаловался, что Россия не позволит Украине использовать миротворцев в своих интересах
15:36 2 январяВСУ готовят кровавые провокации с привлечением украинских СМИ
15:18 2 январяУкраинские военные обстреляли ДНР в канун Нового года, сорвав зло в связи с невыплатой «боевых»
14:31 2 январяЕвропа отвесила еще одну затрещину украинским националистам
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
23:40 1 январяБандеровцы демонстративно провели шествия рядом с линией фронта в Донбассе
15:11 1 январяВСУ в новогоднюю ночь обстреляли окраины Донецка из гранатометов
15:04 1 январяСаакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
21:10 31 декабряБоевики АТО начали сами подрываться на новогодних фейерверках
19:47 31 декабряКорчинский: Будущее Украины будут творить боевики АТО
19:41 31 декабряВСУ обстреляли окраины Донецка зажигательными боеприпасами
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
23:08 30 декабряЖители Донецка записали пожелания Украине
17:50 30 декабряСБУ репрессировала 18 футболистов ДНР
17:27 30 декабряДоброволец из США, воюющий в ДНР: «Американцам должно быть стыдно за своё правительство»
16:16 30 декабряРоссийская армия спасёт Донбасс
15:40 30 декабряУкраинский политолог: в 2017 году мы потеряли Донбасс
15:18 30 декабряКиевскую власть за блокаду Донбасса, ждёт международная ответственность
13:32 30 декабряКорчинский благодарит Бога за войну в Донбассе
12:29 30 декабряО чем говорят военные ДНР, когда выключен диктофон
11:48 30 декабряНа пленных из ДНР во Львове приходили смотреть как на животных в цирке
10:30 30 декабряНа Украине завели дела на 14 участников АТО, переданных из Донбасса в рамках обмена
23:27 29 декабряЦе Европа: Рынок торговли людьми узаконен на Украине
22:48 29 декабряУкраина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России
21:42 29 декабряКинорежиссер Шахназаров рассказал, чего боится Запад
21:24 29 декабряНа Украине все освобожденные пленные пройдут жёсткую фильтрацию на принадлежность к русскому миру
20:43 29 декабряАмериканские ракеты на Украине обострят отношения России и США — политолог
20:04 29 декабряЖириновский: конфликт в Донбассе вот-вот вспыхнет с прежней силой
18:30 29 декабряШоу «Украинцы своих не бросают»: долой стервятников
17:48 29 декабряГрицак: освобожденных украинских пленных проверят, не агенты ли они Кремля
17:39 29 декабряЮжная Осетия: в состав России мы войдём только с ДНР и ЛНР
17:19 29 декабряПушилин: обстрелами республик Донбасса руководят непосредственно из Киева
16:05 29 декабряЭдуард Басурин озвучил реальные цифры потерь ВСУ на Донбассе
15:54 29 декабряНа Донецком направлении миссия ОБСЕ зафиксировала украинскую артиллерию
14:47 29 декабряБез реализации Минска обмены не приближают нас к миру — киевский политолог
14:18 29 декабряМГБ ДНР утерло нос СБУ
20:42 4 январяЛяшко активно готовится к земле
20:14 4 январяКомбату «Спарты» присвоили звание подполковника
20:00 4 январяУкраина планирует нарастить экспорт электроэнергии в ЕС и Молдову
19:41 4 январяРаскритиковавший итоги Майдана украинский композитор попал на «Миротворец»
19:20 4 январяГеращенко обскакала Парубия
19:00 4 январяВ новом году финансирование Минстеця увеличили на 230 %
18:45 4 январяВ день рассмотрения «дела Плотницкого» днепропетровский судья неожиданно ушёл на больничный
18:32 4 январяПравительство Чехии выступило против добровольного сбора средств для помощи детям ЛДНР
18:05 4 январяВ Чернигове нашлись украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского
17:45 4 январяНа Украине «95 квартал» уличили в гомофобии
17:30 4 январяКлимкину не хватает на Украине закона против «фейковых новостей»
17:21 4 январяУкраинка выбросилась из окна и разбилась насмерть, не выдержав пыток
16:53 4 январяУкраинский эксперт: на технику и вооружение ВСУ останется лишь 15% выделенного бюджета
16:09 4 январяВ ДНР не исключают мартовского обострения на фронте
15:55 4 январяНа Донбассе пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам
15:38 4 январяВСУ обстреляли мирных жителей Донбасса на КПВВ «Марьинка»
15:27 4 январяТрамп решил сохранить киевский режим — эксперт
15:03 4 январяНа Украине запустили клон «ПолитНавигатора»
14:41 4 январяСоветник Азарова рассказал, кто на самом деле повернул Украину на Запад
14:32 4 январяРуслана пожаловалась, что майданы аукнулись ей творческим кризисом
14:20 4 январяУкраина объявила войну известным мировым брендам
14:06 4 январяОпубликованы документы СБУ: Деньги на «оборону Херсона от русских» разворованы
13:47 4 январяКиев уходит с Донбасса: Порошенко отменил указ об охране ДонОГА
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
13:30 4 январяВ Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом
13:11 4 январяУкраинский националист объявил боевиков-джихадистов союзниками Украины
13:07 4 январяВидео воющего Саакашвили взорвало Сеть
12:57 4 январяРуслана наконец осознала, что майданы ни к чему хорошему не приводят
12:44 4 январяИзвестного украинского композитора достала бандеризация страны
12:26 4 январяГлава МИД Германии Зигмар Габриэль не приедет в Мариуполь
12:08 4 январяПевица-майданщица решила затмить скандальную славу Бебика
11:56 4 январяНа Украине стали понимать, что Javelin не спасут ВСУ
11:28 4 январяГлава МИД Германии выступил за ввод вооружённых миротворцев в Донбасс
11:12 4 январяУкраина лишь наращивает зависимость от российского газа
9:51 4 январяНачался массовый исход украинцев в Россию
8:35 4 январяНа украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города
22:56 3 январяУ Порошенко начался ползучий переворот
22:43 3 январяРостислав Ищенко: у хунтят перспектива закончить дело перестрелкой
21:44 3 январяРостислав Ищенко: армия и спецслужбы не на стороне Порошенко
21:22 3 январяАмериканский посол рассказала, что нужно Украине
21:16 3 январяХмельницкая АЭС: из-за поломок отключен второй энергоблок
20:55 3 январяВ ДНР отмечают Новый Год, несмотря на войну
20:32 3 январяСтало известно, за какую сумму Яценюк продал сыну олигарха свою долю в телеканале «Эспресо»
20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
19:57 3 январяНа Донбассе в третий раз разрушили памятник погибшим боевикам «АТО»
19:38 3 январяУкраинский полицейский сорвал злость на авто, разбив рукоятью пистолета лобовое стекло
19:22 3 январяВ Москве объяснили, почему удается избежать аварий на украинских АЭС
19:09 3 января«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе
18:57 3 январяНа Украине прогнозируют сроки второго этапа обмена пленными
18:44 3 январяГлава МИД Германии приехал на Донбасс
18:37 3 январяВ новом году россиянам не советуют ехать в Египет
18:28 3 января«В» или «на» Украине: киевская поэтесса расставила все точки над «и»
18:19 3 январяВ Волынской области осквернили памятник польским солдатам
17:30 3 январяТрамп отомстил Кадырову через Facebook
17:16 3 январяВ Сумах и Глухове еврейские центры исписали антисемитскими надписями
14:24 4 январяУченый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
13:30 4 январяВ Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом
11:12 4 январяУкраина лишь наращивает зависимость от российского газа
10:31 4 январяОборонное ведомство РФ уличило «Коммерсант» в тиражировании фейков
9:51 4 январяНачался массовый исход украинцев в Россию
20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
19:09 3 января«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе
18:37 3 январяВ новом году россиянам не советуют ехать в Египет
17:30 3 январяТрамп отомстил Кадырову через Facebook
16:18 3 январяПоклонская начала 2018 год с обьявления войны ОУН-УПА
15:37 3 январяВ Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны
13:31 3 январяУкраинский артист плачет, что без гастролей в РФ сводит концы с концами
11:44 3 январяРоссийская армия сводит на нет усилия Запада — украинский генерал
20:00 2 январяУкраинское СМИ обьявило Деда Мороза «агентом Москвы»
18:13 2 январяЧто у Жириновского на языке: Украина — «искусственное нагромождение»
17:53 2 январяРоссия теряет былую славу
16:33 2 январяМИД Украины разыскивает в России экс-боевика «АТО», уехавшего к сестре в Саратов
14:58 2 январяВерка Сердючка: Украина разваливается
14:45 2 январяЧубаров угрожает не признать итоги выборов президента России
14:21 2 январяВерка Сердючка чуть не упала в обморок на встрече с Путиным
14:00 2 январяУкраинцы пытаются сорвать сотрудничество Болгарии с российской компанией
13:53 2 январяСобчак попыталась повторить подвиг «Пусси Райот». Будет ли секс в музее?
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
15:04 1 январяСаакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
14:10 31 декабря«МИГи» и «СУшки» из-под полы для «Агрессора»
11:34 31 декабряИзвестному российскому политологу запрещен въезд в Евросоюз
0:28 31 декабряКонтуры «нового Мюнхена» — стратег Порошенко опечален переговорами США и РФ по Украине
18:08 30 декабряИсторик: Одесса дождётся. Русскому флоту – один переход из Севастополя
16:16 30 декабряРоссийская армия спасёт Донбасс
15:52 30 декабряЖена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко
13:09 30 декабряПорошенко наваривается на схеме поставок ВСУ российских грузовиков
12:52 30 декабряСБУ готовит убийство Алексея Навального
11:18 30 декабряЕвгения Мефедова предложено считать русским человеком года
11:06 30 декабря«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными
22:48 29 декабряУкраина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России
21:42 29 декабряКинорежиссер Шахназаров рассказал, чего боится Запад
21:13 29 декабряВ случае выхода из минских соглашений от Украины мало что останется — мнение
20:43 29 декабряАмериканские ракеты на Украине обострят отношения России и США — политолог
20:04 29 декабряЖириновский: конфликт в Донбассе вот-вот вспыхнет с прежней силой
19:42 29 декабряРоссия должна выбрать для Украины сирийский или грузинский вариант
18:48 29 декабряУкраинским школам и вузам запретили пользоваться доменной зоной «.ru»
17:48 29 декабряГрицак: освобожденных украинских пленных проверят, не агенты ли они Кремля
17:39 29 декабряЮжная Осетия: в состав России мы войдём только с ДНР и ЛНР
15:07 29 декабряКрымчане получили роскошный подарок от ФСБ
13:29 29 декабряВашингтон предложил РФ сдать Донбасс в обмен на отмену санкций
12:43 29 декабряВ Киеве ужаснулись: «Путин переиграл нас с обменом и взял Украину за хвост»
12:18 29 декабряВолкер счастлив, что в российском Крыму не ведутся боевые действия
11:32 29 декабряВолкер рассыпался в комплиментах Суркову
11:24 29 декабряХитрый украинский план: Российское село сопьется, а либералы в Москве устроят Майдан
10:48 29 декабряУкраинское ТВ: Америка с нами, Запад добьет Россию, отключив ей фейсбук
10:13 29 декабряСША испугались дипломатической победы Путина
9:50 29 декабряСоветник Порошенко признался, что часто повторяет слова российского императора
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.