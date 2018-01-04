 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Комбату «Спарты» присвоили звание подполковника


Командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге («Воха») было присвоено звание подполковника.

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Такую информацию сообщает военкор и автор телеграмм-проекта «WarGonzo» Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Новом Году только хорошие новости! Комбату «Спарты» Вохе (Владимиру Жоге) присвоили звание подполковника», –пишет Семён Пегов.

Кроме этого, он также отмечает, что «Воха» шёл к этому званию на протяжении трёх лет:

«Завоёвано в бою длинною в три года, всё по-мужски, всё по-честному», – подчеркнул военкор.

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