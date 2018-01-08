 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
  4 259 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, НАТО, США, Украина

Комбриг «Абхаз»: Ждём появления трофейных джавелинов и кое-чего еще


Противотанковые комплексы «Javelin», которые Америка поставит Украине, никоим образом не помогут Киеву выиграть военную кампанию в Донбассе.

Об этом Александру Мединскому, украинскому видеоблогеру и бывшему участнику так называемой АТО, рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Что они могут сделать? Будут из джавелинов стрелять по мне, по пехотинцу? Танкисты с обеих сторон знают, что, если пехота не пойдёт, то танки, тем более, не полезут. Сколько бы джавелинов они не поставили, это просто даст ещё один повод Осетии, которая признала ДНР, или моей Абхазии, поставить туда что-то трофейное, что мы в своё время взяли у грузинов, запросить у России коридор. Россия, как наш стратегический партнёр, не сможет нам отказать. Я думаю, лучше от этого никому не станет, так как Грузию в своё время тоже неплохо снабдили, склады до сих по переполнены».

Авидзба также обратил внимание, что американское оружие требует особого ухода, а у украинских солдат нет соответствующего опыта.

«Они просто делают красивую рекламу, фантик, но он же не помог ИГИЛу, который они снабдили. Это – не помощь, а медвежья услуга. Они отправляют Украине средства и говорят: купить списанную технику. Почему нельзя вложить деньги в тот же танковый завод в Харькове, и это будет реальная помощь людям, они смогут денег заработать. На Украине есть ремонтные базы и прочее. Так что – это не помощь», – подчеркнул командир ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть