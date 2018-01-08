08.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

4 259 просмотров

Комбриг «Абхаз»: Ждём появления трофейных джавелинов и кое-чего еще

Противотанковые комплексы «Javelin», которые Америка поставит Украине, никоим образом не помогут Киеву выиграть военную кампанию в Донбассе.

Об этом Александру Мединскому, украинскому видеоблогеру и бывшему участнику так называемой АТО, рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Что они могут сделать? Будут из джавелинов стрелять по мне, по пехотинцу? Танкисты с обеих сторон знают, что, если пехота не пойдёт, то танки, тем более, не полезут. Сколько бы джавелинов они не поставили, это просто даст ещё один повод Осетии, которая признала ДНР, или моей Абхазии, поставить туда что-то трофейное, что мы в своё время взяли у грузинов, запросить у России коридор. Россия, как наш стратегический партнёр, не сможет нам отказать. Я думаю, лучше от этого никому не станет, так как Грузию в своё время тоже неплохо снабдили, склады до сих по переполнены».

Авидзба также обратил внимание, что американское оружие требует особого ухода, а у украинских солдат нет соответствующего опыта.

«Они просто делают красивую рекламу, фантик, но он же не помог ИГИЛу, который они снабдили. Это – не помощь, а медвежья услуга. Они отправляют Украине средства и говорят: купить списанную технику. Почему нельзя вложить деньги в тот же танковый завод в Харькове, и это будет реальная помощь людям, они смогут денег заработать. На Украине есть ремонтные базы и прочее. Так что – это не помощь», – подчеркнул командир ДНР.