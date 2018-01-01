01.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Кому принадлежит Кубань? Украине! – бандеровский марш в Киеве

Вечером 1 января в центре Киева украинские националисты провели очередное факельное шествие по случаю дня рождения главы ОУН Степана Бандеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция оказалась не такой многочисленной, как в последние годы. На этот раз на марш, собранный несколькими ультраправыми организациями, вышло около пяти тысяч человек. Кроме обычных лозунгов националисты кричали «Кому принадлежит Донбасс? Украине! Кому принадлежит Крым? – Украине! Кому принадлежит Кубань? Украине!».

Факельное шествие символизирует «пламя духа», заявил активист Владимир Петронюк

«Это пламя духа, пламя души. Как сказал Сковорода, дух животворит. Как огонь. И вот этот огонь животворный мы сейчас несем, чтобы зажечь в сердцах киевлян, украинцев и всех свидомых граждан нашей родины», — сказал он.

Ораторы заявили, что пример Бандеры актуален для сегодняшней Украины, которая воюет с Россией.

«Мы сегодня в ситуации войны, против нас ведет войну Россия. Она оккупировала часть наших территорий. Собственно, Степан Бандера – одна из символических личностей украинской истории, который боролся за независимость Украины, боролся против России, против российского империализма, за создание независимого украинского государства.

Мы сейчас вспоминаем эту фигуру как актуальную фигуру для сегодняшней Украины, потому что у нас, по сути, тот самый враг, та самая война, и мы так же боремся под теми же самыми лозунгами, которые в свое время выдвигал Бандера.

Иностранцам надо просто понимать что для Украины Бандера – это как Джордж Вашингтон для США, это человек который был одним из творцов украинской национальной идеи» — заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.

«Бандера важен потому, что революция у нас не закончена, Украина еще не стала украинской, а Путин еще не побежден. А без Бандеры это сделать невозможно», — сказал его коллега по парламенту Юрий Сиротюк.