02.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 491 просмотров
ЕС, Закарпатье, Образование, Политика, Украина

Конфликт между Украиной и Венгрией набирает обороты


Глава украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок потребовал отозвать посла Украины из Будапешта.

Поводом стали критические высказывания руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко», гарантировавшего соблюдение прав венгерского населения Закарпатья.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Сийярто заявил, что украинская власть начала брутальную атаку на языки нацменьшинств, что неприемлемо для правового государства: «Украинское правительство поставило перед собой две националистических задачи — первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не было возможности говорить на родном языке».

В ответ на это Тягнибок заявил, что Украина должна жестко осудить попытку Венгрии вмешаться в свои внутренние вопросы и отозвать посла для консультаций.

«Истерика министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто — это не просто грубое вмешательство во внутренние дела Украины, это демонстрация пренебрежения к Украинской, как нации, которая строит свою суверенную и независимую государство и живет по своим законам… МИД Венгрии нам не просто указывает, по каким правилам жить, но и порочит Украину за установление законности, конституционности и устранения фальсификаций и совместно с московским агрессором действует против украинского народа», — пишет Тягнибок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть