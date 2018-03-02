02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Конфликт между Украиной и Венгрией набирает обороты

Глава украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок потребовал отозвать посла Украины из Будапешта.

Поводом стали критические высказывания руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко», гарантировавшего соблюдение прав венгерского населения Закарпатья.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Сийярто заявил, что украинская власть начала брутальную атаку на языки нацменьшинств, что неприемлемо для правового государства: «Украинское правительство поставило перед собой две националистических задачи — первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не было возможности говорить на родном языке».

В ответ на это Тягнибок заявил, что Украина должна жестко осудить попытку Венгрии вмешаться в свои внутренние вопросы и отозвать посла для консультаций.

«Истерика министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто — это не просто грубое вмешательство во внутренние дела Украины, это демонстрация пренебрежения к Украинской, как нации, которая строит свою суверенную и независимую государство и живет по своим законам… МИД Венгрии нам не просто указывает, по каким правилам жить, но и порочит Украину за установление законности, конституционности и устранения фальсификаций и совместно с московским агрессором действует против украинского народа», — пишет Тягнибок.