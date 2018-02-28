28.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Конституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств

Конституционный суд Украины сегодня отменил закон о защите языков национальных меньшинств. Об этом сообщил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, чьи соратники проводили пикетирование суда с требованием признания закона неконституционным.

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«Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-«свободовцев» о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон был признан неконституционным и отменен! Это наша многолетняя совместная победа! Слава Украине!» — объявил Тягнибок.

Речь идет о так называемом «законе Кивалова-Колесниченко», принятом во времена президентства Виктора Януковича. Закон позволял открывать школы, осуществлять рекламную деятельность и т.п. на русском, венгерском, болгарском и других языках в местах компактного проживания меньшинств.

Сразу же после государственного переворота в 2014 году украинские националисты в Верховной Раде приняли решение об отмене закона, что спровоцировало протесты в Крыму и Донбассе. Объявивший себя «и.о. президента Украины» Александр Турчинов предпочел взять паузу и отложить решение в надежде обмануть и успокоить русскоязычные области.