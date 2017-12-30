30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский благодарит Бога за войну в Донбассе

Одиозный боевик, националист Дмитрий Корчинский сравнил войну на Украине с мафиозными разборками в итальянском Неаполе — гибнет столько же людей, а в целом страна живет мирно. Об этом он заявил в эфире канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине за год погибли порядка 200 солдат, что говорит о конфликте низкой интенсивности.

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«Это, вне сомнений, локальный конфликт. У нас считается, что погибло меньше 200 бойцов ВСУ за год в этой войне. Я вам скажу, если взять, например, Неаполь, то там в камарийских разборках между собой в год гибнет где-то в среднем человек 120. Ненамного меньше, чем у нас в этой войне.

Это просто регулируется система. Из года в год на протяжении последних ста лет такая статистика. В среднем 120 человек в год у них гибнет, стреляют друг в друга парни.

Мы же не говорим, что в Неаполе идет война. Мы даже не говорим, что там мафиозная идет война, мы можем туда поехать и наслаждаться Помпеями, Геркуланом, посмотреть археологический музей, зайти в роскошную картинную галерею и там комфортно, там хорошо. Это, собственно говоря, никому не мешает.

Собственно говоря, и тут то, что у нас происходит — это цифры такие. Бог дал нам возможность прийти в тонус — это конфликт низкой интенсивности», — заявил Корчинский.