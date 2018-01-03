03.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский боится, что размещение миротворцев приведет к окончательной потере Донбасса

Украине не выгодна стабилизация ситуации на Донбассе и введение миротворцев на линию разграничения. Об этом в эфире телеканала 112 заявил националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, после введения миротворцев украинская армия не сможет нарушать «Минские соглашения» и вести ползучее наступление на фронте.

«Я надеюсь, что украинское руководство на это не согласится. Во-первых, нам не нужна стабилизация фронта на Донбассе, ведь, скажем, за последние полтора года именно украинские войска немного улучшали свои позиции в «серой зоне». Стратегическим заданием Украины является отвоевание Донбасса. Размещение миротворцев на границе сделает невозможной эту ситуацию. Если миротворцы будут размещены на границе, это означает потерю нами Донбасса и никаких следующих шагов не будет», — заявил Корчинский.