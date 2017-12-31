31.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский: Будущее Украины будут творить боевики АТО

Будущее Украины будут творить боевики АТО. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил одиозный боевик, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пока одна часть украинцев, не захотевших воевать, находится на заработках, другие, ставшие добровольцами, будут творить историю и философию государства.

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«Сейчас, слава Богу, у нас есть такие люди, которые не хотят воевать, а хотят жить долго, как олигархи. И это именно та публика, которая платила и будет платить за войну. Пусть они себе занимаются своими делами, пусть торгуют в ларьках, пусть рожают детей — это очень важно, потому что нужны бойцы. И этих детей мы у них будем похищать для больших дел. Пусть они ездят в Польшу и там зарабатывают, пусть занимаются чем угодно. Хорошо, что они есть. А та публика, которая пошла на войну, которая сейчас в добровольческих батальонах, в волонтерах, которая пошла добровольцами или даже на контракт в ряды Вооруженных Сил — это те люди, которые будут творить историю, культуру, философию этой страны и творить ее будущее», — заявил Корчинский.