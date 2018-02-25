25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский хочет, чтобы украинских гастролеров по России сутками допрашивали в СБУ

Украинских артистов, гастролирующих в Москве, по возвращению на родину нужно допрашивать в СБУ.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, находящийся в розыске в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, представители украинского шоу-бизнеса могут быть завербованы в Москве, поэтому под допрос должны попадать и продюсеры, и организаторы концертов на Украине.

«Человек был в Москве, он — представитель шоу-бизнеса. Что там с ним сделали в Москве, может быть его завербовали? Почему, вернувшись из Москвы, он не провел 180 часов в СБУ во время допросов и исследований. Почему его продюсер не был допрошен в СБУ на протяжении нескольких месяцев, хотя бы ежедневно не ходил на допросы в СБУ? Почему те люди, которые сейчас устраивают ему или подобным ему гастроли по Украине, почему они не изучаются СБУ на предмет сотрудничества с ФСБ. Ведь это логично допустить — если человек ездит в Москву и там ему дают условия для работы, используют его в московской пропаганде, возможно, он давно завербован. Значит, его нужно допрашивать.

Если человек, который возвращается с московских гастролей, знает, что следующие полгода он каждый день будет ходить на допрос, то, возможно, что у него что-то будет проясняться в голове. Возможно, после этих допросов, он поедет в Москву с тротиловой шашкой, скажем, а не с микрофоном», — заявил Корчинский.

Интересно, что на Украине многие представители националистической среды, а также журналисты давно обвиняют самого Корчинского в том, что он «провокатор» и «агент Москвы». Такие обвинения в адрес лидера «Братства», в прежние годы активно сотрудничавшего с российскими ультраправыми, звучат не менее часто, чем одиозные высказывания самого Корчинского.