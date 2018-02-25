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Корчинский хочет устроить чистку в тылу у ВСУ
Для того, чтобы победить на Донбассе, Украина должна «вычистить свой тыл» от людей, которые не считают войну «российско-украинской».
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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, находящийся в розыске в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, такие люди не имеют права свободно передвигаться по Киеву, а тем более, выступать с экранов ТВ.
«Ясно, что у нас на Донбассе идет война с агрессором, против оккупанта. Но маленькую гражданскую войну в Киеве нужно было бы сделать… потому что у нас не вычищен тыл. Это большая проблема. Тыл нужно вычистить, если мы хотим победить на фронте. А они имеют возможность не только ходить по свободе, а еще и выступать в эфире патриотических каналов», — заявил Корчинский.
Метки: Корчинский, мнение
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