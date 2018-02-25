25.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Корчинский хочет устроить чистку в тылу у ВСУ


Для того, чтобы победить на Донбассе, Украина должна «вычистить свой тыл» от людей, которые не считают войну «российско-украинской».

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, находящийся в розыске в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, такие люди не имеют права свободно передвигаться по Киеву, а тем более, выступать с экранов ТВ.

«Ясно, что у нас на Донбассе идет война с агрессором, против оккупанта. Но маленькую гражданскую войну в Киеве нужно было бы сделать… потому что у нас не вычищен тыл. Это большая проблема. Тыл нужно вычистить, если мы хотим победить на фронте. А они имеют возможность не только ходить по свободе, а еще и выступать в эфире патриотических каналов», — заявил Корчинский.

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