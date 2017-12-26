26.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский пообещал поломать ноги и выбить зубы «мурзику» из Femen

Националистический политик Дмитрий Корчинский пригрозил руководству движения Femen расправой за выходки активисток перед религиозными святынями.

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Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так Корчинский прокомментировал вчерашнюю акцию Femen на площади Святого Петра в Ватикане, когда экстремистка движения оголила грудь перед праздничной декорацией на площади, о чем уже сообщал «ПолитНавигатор».

«Мы знаем, что этот мурзик, который организовывает Femen, я постоянно забываю его фамилию, он, вне сомнений, мужчина, по крайней мере выглядит как мужчина. Я с ним уже имел разговор и просил его обходить десятой дорогой религиозные символы, не издеваться на крестами и так далее. Вижу, что он не внял. Хочу ему передать привет. Наверное, вам больше не стоит бывать в Украине, уважаемый, потому что ноги будут поломаны. Знаете, как тяжело собирать выбитые зубы поломанными руками», — заявил Корчинский.