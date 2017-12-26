 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Культура, Мнение, Общество, Политика, Украина

Корчинский призвал украинцев отказаться от путинских елок


На Украине предлагают отказаться от Деда Мороза и подарков на Новый год. Причина того — «они от Путина».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил националистический политик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, для тех, кто использует фразеологизм «новогодняя елка» вместо «рождественская елка», в Аду заготовлен отдельный котел.

«Елка не новогодняя, а елка рождественская. Новогодними елками тем, кто использует это выражение, будут топить в Аду когда-нибудь. Елка рождественская. Подарки деткам дарит святой Николай, а если к вам постучит такой себе Дед Мороз, то стреляйте сквозь двери, потому что он от Путина. Давайте придерживаться наших традиций и следить за словоупотреблением», — заявил Корчинский.

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