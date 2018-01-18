18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Короля Артура записали в украинцы

Не исключено, что легендарный вождь бриттов король Артур, герой британского эпоса и многих рыцарских романов был выходцем с Украины.

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Об этом на сайте львовского телеканала ZIK в публикации под заголовком «Британский мир основан выходцем из Украины?» пишет украинский политолог Александр Палий.

«С недавних пор в Великобритании довольно популярна идея о том, что легендарный король Артур – сармат. Аргументы не то что однозначные, но весомые. Во-первых, римляне действительно в конце 2 ст. н.э. поселили в Британии 5500 сарматских наемников-кавалеристов для защиты северного вала.

Во-вторых, легендарный Артур с его рыцарями – тяжелые воины конники, типичные для сарматов так называемые «катафрактарии», и нетипичные для местного кельтского населения.

В-третьих, легенда с мечом «Эскалибуром», который нужно было извлечь из камня чтобы стать королем, слишком сарматская по мотивам. У сарматов, как и у скифов существовал культ меча, культовые мечи на вершине жертвенников. Ну и, вдобавок, местные филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. Все это довольно смутно. Но, теоретически, вполне могло быть, так как зафиксированное в письменных источниках число сарматских наемников – очень немалое для острова», — пишет Палий.

В комментариях к публикации читатели подняли на смех версию украинского политолога.

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