06.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Происшествия, Скандал, Украина

Кортеж Порошенко сбил старика в центре Киева


В центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера.

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Об этом в своем блоге сообщил член партии «5.10» Сергей Орлов, чей офис находится рядом с местом происшествия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Орлова, пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», — написал Орлов.

В украинских СМИ также сообщается, что автомобиль, сбивший пешехода, остался на месте, а кортеж продолжил движение.

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