01.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Ковтун объявил украинских экспертов «попрятавшимся в щели тварями»

Вчерашнее решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому — это убедительный результат.

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Об этом на своей странице в Facebook высказал украинский политолог, регулярный участник российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.

«Украина ура! +$2,56 ярда в итоге — убедительный результат! Победа с суде над Газпромом — ответ всем, кто тявкал, что этого никогда не будет. Хочется вспомнить имена украинских «экспертов», изгалявшихся в злобе к своей стране в газовом конфликте. Ну что твари, попрятались в щели? Браво Украина!», — написал Ковтун.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Ковтун пожаловался, что в Москве его бьют, а в Киеве никто не сочувствует.

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