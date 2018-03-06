06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Кожара на суде рассказал, как ЕС привел Украину к катастрофе

В 2013 году президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об Ассоциации с ЕС из-за неготовности страны.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На ноябрь 2013 года ни Украина, ни ее партнеры по соглашению об Ассоциации не были готовы к подписанию и имплементации этого соглашения. С самого начала это планировалось как комплексный документ из двух частей – политической и экономической. Экономическая часть не должна была конфликтовать с другими соглашениями о свободной торговле, которые Украина заключила до этого. И эта логика существовала даже не с 2004 года, когда начались переговоры о подписании соглашения», — сказал Кожара.

Он сообщил, что еще в 1993 году было принято постановление Верховной Рады об основах внешней политики.

«Там основы внешней политики базировались на нескольких предпосылках. Первая – что Украина имеет стратегические отношения со всеми государствами-соседями и крупнейшими государствами мира, строит взаимовыгодные отношения со всеми государствами. Эта логика пошла от первого дня независимости и была учтена в 2013 году. К сожалению, на то время не удалось решить главное противоречие, которое создало соглашение об Ассоциации – что она вступала в конфликт с другими зонами свободной торговли», — отметил дипломат.

По его словам, Украина теряла зону свободной торговли с Россией, а попытки объединить обе зоны не были успешными, поскольку ЕС отказывался это сделать, в чем можно убедиться, анализируя заявления тогдашнего президента Еврокомиссии Баррозу и верховного комиссара по вопросам расширения Фюле.

Кроме того, экс-глава МИД Украины добавил, что отрицательно относился к разрыву экономических связей с Россией.

«Я оценивал это как катастрофу, за которой ожидалось резкое снижение объемов торговли нашего государства. К сожалению, ЕС отказывался работать над снижением конфликтности из-за создания зоны свободной торговли по многим причинам, в том числе политическим», — подчеркнул Кожара.

Напомним, что после отказа подписывать соглашение с ЕС начался Майдан, переросший в государственный переворот, после которого из состава Украины вышел Крым и началась гражданская война в Донбассе.