08.01.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Кравчук: глядя на Верховную Раду, жалею, что добыл независимость для Украины

И в годы своего правления, и сейчас, глядя на украинских депутатов, Леонид Кравчук часто жалеет о том, что именно с его именем связано получение Украиной «незалежности».

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Об этом первый президент Украины заявил в интервью «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я сидел в Верховной Раде и слушал то, что «несут» отдельные народные депутаты, я где-то в душе думал: «Боже, наверное, ещё рано им эта независимость». И сейчас я слушаю и думаю, что они хотят? Когда врут, когда выдают желаемое за действительное. Для чего?», – сокрушается Кравчук.

По словам украинского экс-президента, людям, засевшим в Раде, до уровня депутатов ещё очень далеко.

«Нет совести, нет достоинства, нет, как говорят поляки, гонора. Это у человека, который стал на государственную должность, который несёт полную ответственность перед народом. Когда человек становится на эту должность, у него работать должен гуманизм, ответственность, а он становится на эту должность и у него работает…гешефт», – подытожил первый президент Украины.