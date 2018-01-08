08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Кравчук поведал Украине, как крымчане с опухшими лицами бродили вокруг пустых магазинов

Россия вернет Крым тогда, когда не сможет им управлять.

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Об этом в эфире телеканала «112» заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был в Крыму студентом в 1953-м году, потому что не видел моря. Я сельский хлопец и видел бедность, но такой бедности как в Крыму, я не видел. Магазины пустые, люди ходят по улице с опухшими лицами – москиты заедали. Это были не крымчане, а орловские, тамбовские. Они требовали, чтобы их оттуда забрали.

Эти вести дошли до Хрущева. Он приехал, они его встретили плачем: мы не можем здесь работать, другие условия, другие культуры растут. Хрущев, не останавливаясь, разворачивает поезд и едет в Киев. Приезжает в ЦК КПУ и говорит: вы должны забрать Крым себе. Первый секретарь отказывается, он сажает его в поезд и везет в Москву.

Решением бюро ЦК КПСС Крым передается Украине. Это было горе, потому что потребовалось часть своих ресурсов передать в Крым. С 54-го года Украина вложила туда свыше 100 млрд долларов, для того, чтобы провести воду, дороги, устроить курорты и сельское хозяйство.

Поэтому мифы, которые идут с Москвы о том, что Крым это места их славы, это выдумки. Хрущев не дарил Крым, а заставил взять его себе, мотивируя это опытом Украины. Она и помогла, поставила Крым на ноги, а теперь его аннексировали», — поведал Кравчук.