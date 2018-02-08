08.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Кравчук признал, что украинской экономике фактически кранты


Для того, чтобы выйти на рост украинской экономики, необходимо ежегодно вливать в нее не менее 25 миллиардов долларов, но таких денег нет.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Должна быть специальная политика, которая создает предусловия для украинских инвесторов, прежде всего, для побуждения их реальных достижений и взносов в бюджет, и международных инвесторов. Этот вопрос не является таковым, который можно оценить позитивно… Я по образованию экономист и часто общаюсь с экономистами украинскими и не только, они убеждены, что для того, чтобы выйти из экономического кризиса и начать настоящую базовую составляющую движения вперед, нам нужно инвестиций ежегодных 25 миллиардов долларов, не меньше. Такой цифры нет», — признал Кравчук.

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