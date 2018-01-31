31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

5 967 просмотров

«Кремлевский доклад» неожиданно выходит боком Украине

В Киеве взялись за голову — антироссийские санкции могут поставить крест на одном из крупнейших джазовых фестивалей Европы «Альфа Джаз», который с прошлого года провел ребрендинг и теперь называется «Leopolis Jazz Fest», проходящий во Львове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала заявил известный украинский шоумен Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что главным спонсором фестиваля является крупный российский бизнесмен, владелец российского «Альфа-банка» Михаил Фридман, который попал в «кремлевский доклад», обнародованный вчера в США.

«Мы можем потерять во Львове, например «Альфа Джаз» — фестиваль, который они давно финансируют. Известный факт давным-давно, что, наверное, лет 15 последних Слава Вакарчук и «Океан Эльзы» пользуются финансовой поддержкой «Альфа-Банка», ездят с концертами, записывают великолепную музыку, часть которой звучала на Майдане, что-то взяли чуть ли не вообще как один из гимнов «Я не здамся без бою». Хотя песня эта не про войну, а про то, как она напилась вина и пьяной упала», — сказал Мочанов.