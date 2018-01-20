20.01.2018

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Крещенская бойня в Одессе: Что нужно знать о трагедии

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Вчерашняя трагедия со стрельбой и жертвами, случившаяся средь бела дня в самом центре Одессы, на улице Новосельского, в густонаселенном районе, да еще и в непосредственной близости от школы и церкви, всколыхнула весь город. И тут же прозвучали диаметрально противоположные оценки.

Панове национал-«патриоты», чье мнение озвучил печально известный сайт «Думская», принадлежащий депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко – ренегату, прозванному «позор Одессы», подняли злорадный хай на предмет «очередного злодеяния русского мира и сепаратистов».

Иные из излишне прекраснодушных противников майдана – начали лить слезы по «невинно убиенному» — тому, кто безумно и безжалостно расстрелял несколько человек, тем самым, пусть невольно, но оправдывая преступника.

Истина – как всегда, осталась в стороне от крайних мнений и взглядов. Мы же попробуем разобраться без гнева и пристрастия, опираясь на факты и здравый смысл и не претендуя на истину в последней инстанции и окончательные выводы.

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Как это было

…Примерно в 15 часов, на улицу Новосельского приехал местный участковый со следователем и водителем. Причиной был звонок жильцов дома, сообщивших о том, что в ходе ссоры с приятелем на улицу выбежал с оружием, напоминающим автомат, их сосед, известный своим неадекватным поведением и конфликтностью.

Полицейские, пытавшиеся подойти к дебоширу, были встречены шквальным огнем из пистолета-пулемета. Участковый, 27-летний Сергей Пригарин, получив пять пуль в грудь, вскоре скончался в больнице. Двое его товарищей были ранены. Получил пулю в сердце и человек, судя по всему, ставший изначальным объектом агрессии «стрелка». Шальная пуля задела и пытавшегося оказать помощь пострадавшим сотрудника муниципальной охраны, проезжавшего мимо.

Быстро прибывший на место происшествия спецназ вступил в вынужденную перестрелку с убийцей. В результате которой тот и получил смертельные ранения.

А в его квартире оказались еще двое, коих полиция задержала, взломав двери.

При обыске был обнаружен подвал с оборудованной мастерской по изготовлению самодельного оружия – со станками и прочим оборудованием вполне профессионального уровня. Несколько уже готовых пистолетов и автоматов, боеприпасы и взрывчатка.

Как выяснилось, убийца орудовал внешне безобразным, но весьма мощным пистолетом-пулеметом калибра 9мм., причем с усиленными патронами, способными пробивать бронежилеты. А его гости, в том числе и убитый – оказались ранее судимыми.

Кем же был человек, натворивший столько горя и бед буквально за считанные минуты?

Рыцарь на белом коне или…?

Его звали Валентин Дорошенко. Этот 57-летний одессит в относительно недавнее время приобрел странную, скандальную известность в нашем городе. Он появился среди противников первого майдана 2004 года как не в меру активный его оппонент, шокировавший даже своих единомышленников странными выходками и взглядами.

Выпускник Одесского Инженерно-строительного института, он часто менял места работы, отличаясь склонностью к конфликтам и неуживчивостью. Последним местом его работы была должность школьного сторожа, с коей он был уволен за избиение уборщицы и форменное преследование юной учительницы.

Знавшие его с детства рассказывают, что Валентин получил тяжелую психологическую травму, потеряв мать, погибшую под колесами поезда. Замкнутый и абсолютно одинокий, Дорошенко уже в молодые годы попадал в психиатрическую больницу…

И в «борьбе за русский мир», и против украинского национализма, вел он себя вызывающе и зачастую абсолютно неадекватно. Не раз менял партии, состоя и у Витренко, и в «ЗУБРе» («За Украину. Белоруссию и Россию»), и …одновременно, ухитряясь быть учредителем организации «Евреи против Гурвица», и активистом явно антисемитских кампаний.

Чего стоила его эскапада с вызовом на дуэль того же тогдашнего мэра Гурвица, когда Дорошнко явился под Горсовет на белом коне и с будто бы собственноручно выкованным мечом, на рукоятке коего красовалась свастика…

Его задерживала милиция, но отпускала, его обследовали психиатры, но не признавали душевнобольным…

Большинство адекватных людей относилось к нему с иронией, а то и брезгливой опаской, понимая, что подобный «союзник» скорее вреден, ибо компрометирует здравые идеи славянского единства и противостояния бандеровщине и русофобии.

Но, к сожалению, кое-кто из тогдашних наших лидеров привечали его, всячески помогая ему в странных и вредных затеях. Дескать, пусть и нездоровый человек, но дело делает нужное!

Мне доводилось видеть его, и впечатление возникало четкое: в лучшем случае – это тяжелый психопат, упоенный «величием» своих деяний. А то и – человек психически нездоровый…

В последний раз засветился он осенью 2013 года во время попытки отбить арестованного бывшего депутата Игоря Маркова, лидера партии «Родина», был задержан милицией, однако, вскоре оказался на воле.

И… по словам антимайдановцев, на Куликовом поле в 2014 видели его буквально пару раз. Вел он себя опасливо и в числе активных – не был. С тех пор о нем ничего слышно не было.

И вот – снова появился. Уже в последней своей эскападе, страшной и кровавой.

Вопросы без ответов

Согласитесь, странная вырисовывается картина. В течение нескольких лет человек с репутацией «отпетого ватника», да еще и формально находящийся в розыске, преспокойно живет у себя дома.

Ведь, исчезнув после событий страшного мая 2014, в коих он отнюдь не был героем или серьезным участником, он вскоре преспокойно объявился в квартире на Новосельского. Где все эти годы и обитал, зарабатывая на жизнь будто бы, ремонтом автомобилей и постоянно конфликтуя с соседями.

И это при том, что СБУ активно преследует людей и держит их за решеткой годами всего-то за резкие высказывания в соцсетях или вполне законную работу журналистом!

К примеру, как нашего товарища и коллегу Василия Муравицкого! А здесь – гражданин, коего по определению спецслужба любой страны как минимум, держала бы «под колпаком» как человека, склонного к экстремизму, беспрепятственно оборудует буквально в десяти минутах пешего хода от резиденции СБУ на Еврейской мастерскую по изготовлению смертоносного оружия!

Причем, судя по всему, активно контактирует и с преступным миром…

И невольно возникают крамольные мысли: а не использовали ли его «в темную» все эти годы, сознательно позволяя компрометировать «ватников и сепаратистов», и – готовя некую большую провокацию?

И то, что произошло, было, скорее всего, досадным казусом, когда тяжелый психопат, что называется, «сорвался с катушек» и вышел из-под контроля?

Я не уверен, что в ближайшее время мы получим четкие ответы на множество резонных вопросов. Скорее всего, дело спустят на тормозах, наградив погибшего силовика посмертно и отличившихся – прижизненно. Само собой, наказаны будут «стрелочники» из числа полицейского руководства. А странные тайны – останутся тайнами.

Но ясно одно: погибший Валентин Дорошенко не был ни героем борьбы против киевской хунты, ни «Дон Кихотом Одессы», как пытаются изобразить его иные идеалисты. Дон Кихоты никого не убивают, а русскому миру – изначально чужд бессмысленный и беспощадный терроризм. Это – порождение всех последних десятилетий националистической украинской державы, лишающей разума и людей вроде бы, нормальных, безвредных же психопатов – превращающих в убийц и маньяков. И с каждым днем их становится все больше.

Ведь ежедневно мы слышим об очередных актах безумного насилия. Взрывах и стрельбе… О том, что стало отзвуком государственного экстремизма и терроризма по отношению к собственным гражданам.