30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Крупнейший европейский концерн уходит с украинского рынка

Крупнейший европейский производитель бытовой техники — немецкий концерн BSH с 1 января 2018 года не будет поставлять на украинский рынок технику под ТМ Zelmer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил генеральный директор компании БСХ Побутова техника (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает киевское издание Liga.net.

«Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться», — сказал Сергей Максимов.

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в 187 млн долларов. Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д.

На Украине компания входила в топ-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.